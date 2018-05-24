ترامب يتعهد بضمانات أمنية لكوريا الشمالية في حالة التجريد النووي الكامل

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن بلاده ستقدم ضمانات لسلامة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ونظامه إذا وافق "كيم" على نزع سلاحه النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الثلاثاء في البيت الأبيض بعد أن عقد قمة ثنائية مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين"، حيث تعهد "ترامب" ليس فقط بضمان أمن "كيم جونغ أون" الشخصي، لكنه توقع أيضا أن يكون هناك تنشيط اقتصادي لكوريا الشمالية.

وقال إنه إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع بيونغ يانغ خلال القمة المرتقبة، فسوف يكون كيم "سعيدًا جدًا جدًا وستصبح بلاده غنية ومزدهرة".

وفيما يتعلق بالإطار الزمني، قال "ترامب" إن نزع السلاح النووي بشكل شامل في خطوة واحدة سيكون أفضل بكثير من إجرائه على مراحل، وأضاف أن التفكيك المسبق قد لا يكون ممكنًا لأسباب مادية، ولكن يجب أن يكون التفكيك في الأساس خلال خطوة واحدة.







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