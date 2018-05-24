تأجيل رحلة الصحفيين الأجانب إلى موقع التجارب النووية بسبب الأمطار

وصلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء لتغطية عملية تفكيك موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، ولكن تم تأجيل رحلتهم إلى الموقع بسبب هطول الأمطار.

وقال مراسل وكالة الأنباء الروسية أمس الثلاثاء إن حوالى 20 صحفيا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا قد وصلوا إلى مدينة "وان سان" التي تقع في الشمال الشرقي من كوريا الشمالية، قادمين من العاصمة الصينية بكين.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يغادر الصحفيون إلى موقع التجارب النووية مساء أمس الثلاثاء، ولكن تم تأجيل رحلتهم بسبب هطول الأمطار، مشيرا إلى أن الرحلة تستغرق حوالي 11 ساعة بالقطار، وأربع ساعات أخرى بالسيارة، ثم ساعة واحدة سيرًا على الأقدام للوصول إلى الموقع.

كما ذكر صحفيون آخرون من الصين والولايات المتحدة أن قطارهم كان من المقرر أن يغادر في الساعة السابعة مساء، ولكن ألغيت رحلتهم بسبب الأمطار، وأنهم ينتظرون في أحد الفنادق في مدينة "وان سان".







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