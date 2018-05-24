افتتاح مبنى مفوضية الإمبراطورية الكورية في واشنطن

افتتح متحف خاص في مبنى مفوضية الإمبراطورية الكورية القديم في الولايات المتحدة بعد الانتهاء من عملية ترميمه التي استغرقت حوالي 6 سنوات.

وكان مبنى المفوضية الذي يقع في شمال شرق البيت الأبيض، مركزا دبلوماسيا للإمبراطورية الكورية إلى أن تم حرمان كوريا من حقوقها الدبلوماسية بواسطة الاستعمار الياباني من خلال معاهدة "أول سا" في عام 1905.

وفي عام 2012 اشترت هيئة التراث الكوري هذا المبنى وقامت بتنفيذ عملية ترميمه اعتمادا على الدلائل التاريخية ذات الصلة، ثم افتتحت متحف المفوضية أمس الذي صادف يوم إبرام معاهدة الحماية التجارية الكورية الأمريكية.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، يضم الأول منها صالة للاستقبال ومطعما، بينما يضم الطابق الثاني مكتب المفوض وغرف النوم، أما الطابق الثالث فعبارة عن معرض.

وتم على سقف المبنى تعليق العلم الكوري الوطني "تيكوك كي" لأول مرة منذ 113 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن مبنى المفوضية يعتبر من أبرز المكونات الدبلوماسية للملك الكوري "كو جونغ"، حيث كان المبنى عبارة عن نافذة لاستقبال الحضارة الغربية الحديثة.

وقد تم فتح المتحف بالمجان أمام الجمهور لتوفير فرص لتجربة تاريخ وثقافة كوريا إلى جانب تنظيم مختلف البرامج التي تساهم في تعزيز العلاقات بين كوريا والولايات المتحدة.

[Photo : YONHAP News]