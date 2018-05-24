البيت الأبيض يطلب من مجلس الشيوخ اعتماد تعيين السفير الأمريكي لدى كوريا

صرح البيت الأبيض الأمريكي أمس بأنه تقدم بمذكرة إلى مجلس الشيوخ لاعتماد تعيين "هاري هاريس" كسفير جديد للولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.

جاء ذلك بعد مرور 5 أيام على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تعيين "هاريس" في منصب السفير الأمريكي لدى كوريا، والذي ظل شاغرا لمدة 17 شهرا.

وتبين أن البيت الأبيض ينوي الإسراع في إجراءات تعيينه، بما في ذلك جلسات الاستماع ذات الصلة، مع الوضع في الاعتبار اقتراب موعد القمة الكورية الشمالية الأمريكية المقرر لها يوم 12 من الشهر القادم.

ويذكر أن "هاري هاريس" كان قائدا للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ برتبة أدميرال، وكان قد عين سفيرا لدى أستراليا في شهر فبراير الماضي إلا أنه تم إعادة تعيينه كسفير لدى كوريا بناء على توصية من وزير الخارجية "مايك بومبيو".





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