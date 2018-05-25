ألغى الرئيس الامريكى "دونالد ترامب" قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي كان مقررا عقدها الشهر القادم.

وأعلن البيت الابيض أمس الخميس أن ترامب بعث برسالة إلى كيم أشار فيها إلى "الغضب الهائل والعداء المفتوح" لكوريا الشمالية فى بيان صدر عنها مؤخرا باعتباره السبب وراء الإلغاء.



ويبدو أن البيان يشير إلى تصريحات أدلى بها أحد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين أمس أدان فيها نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" بسبب ملاحظات كان قد أدلى بها مؤخرا.

وفي الرسالة، قال ترامب إنه يتطلع إلى التواجد هناك، لكنه شعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة.



وقال ترامب "أنت تتحدث عن قدراتك النووية، لكن قدراتنا هائلة وقوية لدرجة أنني أدعو الله ألا تستخدم أبداً".

وأضاف أن الرسالة يجب أن يكون مفادها أن القمة لن تعقد إذا ما كانت من أجل مصلحة الطرفين "ولكن على حساب العالم".

وأنهى ترامب الرسالة بقوله إن على كيم الاتصال به إذا غير رأيه.



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