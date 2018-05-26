وول ستريت جورنال: واشنطن تفكر في مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

أكتب :

2018-05-26 14:02:16

تحديث :

2018-05-26 14:02:16

ذكرت الأنباء أن الولايات المتحدة تفكر في فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بالحكومة الأمريكية قوله إن إدارة ترامب تنظر في فرض عشرات العقوبات الجديدة على الشمال في مطلع الأسبوع المقبل.
وبعد ساعات من إلغائه للقمة، قال ترامب إنه "ينتظر" أن يرى إذا كان كيم سينخرط مجددا في حوار بناء، تاركًا الباب مفتوحا أمام استئناف المحادثات.
لكنه قال إن العقوبات الصارمة ستظل مستمرة على بيونغ يانغ حتى يحدث هذا، مضيفا أن حملة الولايات المتحدة لفرض أقصى ضغط ممكن ستظل مستمرة.

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