اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بإلغاء القمة مع الشمال

أكتب :

2018-05-26 14:04:13

تحديث :

2018-05-26 16:56:17

اليابان تؤيد قرار الولايات المتحدة بإلغاء القمة مع الشمال

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يؤيد ويحترم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن آبي أدلى بهذا التصريح خلال زيارته إلى روسيا، بينما أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لإلغاء الاجتماع المقرر.
ونقلت كيودو عن آبي قوله إنه يريد أن يتحدث هاتفيا إلى الرئيس الأمريكي فور رجوعه إلى اليابان غدا الأحد.
وقال إنه يؤيد ترامب في قوله إن الوقت غير ملائم لعقد القمة، مشيرا إلى أنه يتوجب أولا على الشمال أن يتخذ خطوات عملية لحل مشكلة المواطنين اليابانيين المختطفين في الشمال منذ السبعينيات والثمانينيات، وكذلك مشكلة الأسلحة النووية والصاروخية.

[Photo : KBS News]

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