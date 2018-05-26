ترامب يشير إلى أن قمته مع كيم جونغ أون يمكن أن تتم في 12 يونيو

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن القمة التي ألغاها مع كوريا الشمالية يمكن أن تتم.

وغرد ترامب اليوم السبت عبر تويتر قائلا إن "محادثات مثمرة للغاية" جارية مع كوريا الشمالية حول عقد القمة التي قال إنها إذا تمت فسيكون ذلك في سنغافورة في 12 يونيو كما كان مقررا من قبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يمكن التأجيل إلى ما بعد ذلك التاريخ إذا لزم الأمر.

وكان ترامب قد رحب يوم الجمعة الماضي بتصريح أدلى به نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "كيم كي كوان". وقد كتب الرئيس الأمريكي على تويتر "إنها أخبار جيدة جداً أن نتلقى بيانا دافئا وفعالا من كوريا الشمالية. سنرى قريبا إلى أين سيقود، ونأمل أن نحقق الرخاء والسلام الدائم"، مشيرا في تغريدته إلى أن الوقت والموهبة وحدهما سيحددان ذلك.

وفي مؤتمر صحفي لاحق في البيت الأبيض، قال ترامب إن المناقشات جارية مع الشمال.

وتأتي هذه المستجدات بعد يوم من إلغاء القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون عبر رسالة مفتوحة إلى الزعيم الكوري الشمالي.







[Photo : KBS News]