أكدت الحكومة الأمريكية أمس الأحد أنها تجري مباحثات مع كوريا الشمالية حاليا للتحضير للقمة المرتقبة بينهما.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن وفدا أمريكيا يتباحث حاليا مع مسؤولين كوريين شماليين في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين "بان مون جوم".

وأضافت "نويرت" أن الحكومة الأمريكية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للقمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ويرأس الوفد الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى الفلبين "سونغ كيم"، ويشمل السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية ونائب مستشار مجلس الأمن القومي لشؤون شبه الجزيرة الكورية "إليسون هوكر"، بينما يرأس الوفد الكوري الشمالي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" ويشمل عددا من كبار المسؤولين.

وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين قد توجهوا إلى جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" لإجراء مباحثات بشأن الإعداد للقمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون".

وأشار إلى أن المباحثات تستمر اليوم وغدا.

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