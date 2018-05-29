ترامب يؤكد أن كوريا الشمالية ستصبح دولة ذات اقتصاد قوي يوما ما

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن قناعته بأن كوريا الشمالية لديها إمكانيات رائعة لتصبح دولة اقتصادية ومالية كبيرة في يوم من الأيام، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوافقه هذا الرأي، وأن هذا ما سوف يحدث.

وقال "ترامب" أمس الأحد في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن وفدا أمريكيا وصل إلى كوريا الشمالية لإنهاء ترتيبات القمة ببنه وبين "كيم جونغ أون".

ويرى المراقبون أن تصريحات "ترامب" هذه تشير إلى احتمال أن تحصل كوريا الشمالية على تعويضات اقتصادية مقابل نزع السلاح النووي منها.

وكان "ترامب" قد أكد يوم السابع عشر من مايو الجاري أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية قوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وتعويضات اقتصادية لكوريا الشمالية في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن التخلي عن برامجها النووية، مشيرا إلى أن الزعيم "كيم" سيبقى هناك وسيحكم بلاده وستكون بلاده غنية جدا.

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