واشنطن تسعى لنقل رؤوس نووية كورية شمالية إلى الخارج

قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستبحثان في المفاوضات التي يجريانها حاليا للإعداد القمة المرتقبة بينهما، القضايا المتعلقة بنقل رؤوس نووية تمتلكها كوريا الشمالية إلى خارج أراضيها.

وأضافت الوكالة اليابانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات سيطالب كوريا الشمالية بنقل الرؤوس النووية التي يعتقد أن عددها يبلغ 20 رأسا على الأكثر، إلى دولة ثالثة في أسرع وقت ممكن، لكنها أشارت إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين.

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية لا تزال مترددة في اتخاذ قرار بنقل جميع رؤوسها النووية إلى خارج أراضيها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه القضية سيتم مناقشتها في القمة بين الرئيس "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في المفاوضات الجارية الآن بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]