استئناف المحادثات الكورية الشمالية الأمريكية في بان مون جوم

يستأنف المسؤولون الأمريكيون والكوريون الشماليون محادثاتهم على مستوى العمل اليوم الثلاثاء بعد توقف لمدة يوم واحد، حيث تجري مناقشات بين الجانبين للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وصرح مصدر دبلوماسي على اطلاع بهذه المحادثات لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بأن الجانبين عقدا أول اجتماع على مستوى العمل يوم الأحد، ثم قررا أخذ استراحة أمس الاثنين، وأنه من المنتظر أن تستأنف الاجتماعات في قرية الهدنة الحدودية، بان مون جوم، اليوم الثلاثاء، بحيث تُختتم في موعد لا يتجاوز الغد الأربعاء.

وقال المصدر إن الجانبين قررا على ما يبدو عدم الاجتماع يوم الاثنين من أجل الاستراحة وليس بسبب مشكلة في المفاوضات.

كما أشار المصدر إلى أن الجانبين طرحا أفكارهما حول إبرام اتفاق لنزع السلاح النووي يوم الأحد، ومن المرجح أن تجري معالجة التفاصيل المحددة في هذا الشأن خلال جلسة اليوم.

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