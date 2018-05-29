وفود أمريكية وكورية شمالية تزور سنغافوره للتحضير للقمة

وصلت وفود من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى سنغافوره لإجراء محادثات على مستوى العمل استعدادًا لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وفي هذا السياق، وصل الوفد الكوري الشمالي المكون من ثمانية أعضاء برئاسة "كيم تشانغ سون" كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، إلى مطار "تشانغي" فى سنغافوره في الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء أمس الاثنين عبر بكين.

وفى وقت سابق من يوم أمس، وصل الوفد الأمريكي المكون من 30 عضوا برئاسة نائب كبير مساعدي الرئيس الأمريكي "جو هاغين" إلى سنغافوره عبر اليابان.

ويخطط الجانبان لإجراء محادثات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل القمة، بما في ذلك الموعد والمكان والبروتوكول والقضايا الأمنية.

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