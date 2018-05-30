وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بمسؤول كوري شمالي كبير في نيويورك

أكتب :

2018-05-30 12:07:32

تحديث :

2018-05-30 12:07:32

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بمسؤول كوري شمالي كبير في نيويورك

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" سيجتمع مع مسؤول كوري شمالي كبير في مدينة نيويورك خلال هذا الأسبوع، وذلك قبل انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" في تصريحات أدلت بها أمس الثلاثاء إن "بومبيو" سيجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن "بومبيو" سيزور نيويورك لمدة يومين بدءا من اليوم الأربعاء. وأكدت "ساندرز" على أن الولايات المتحدة تواصل التحضير بنشاط للقمة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي.
ومن المنتظر أن يصل "كيم يونغ تشول"، الذي يعتبر عضوا في الدائرة الداخلية للزعيم الكوري الشمالي، إلى نيويورك بعد ظهر اليوم الأربعاء قادما من بكين.
ومن المتوقع أن يعقد "كيم" و"بومبيو" محادثات موسعة حول إبرام اتفاقيات كبيرة تتعلق بخريطة الطريق لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والضمانات الأمنية التي ستتلقاها بيونغ يانغ.

[Photo : YONHAP News]

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