وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية قريباً

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" سيزور كوريا الشمالية قريبا.

ولم يقدم التقرير تفاصيل بشأن جدول أعمال زيارة الوزير الروسي.

كما ذكر تقرير لقناة "آر بي سي" الإخبارية الروسية يوم الأربعاء الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيسافر إلى كوريا الشمالية، وأوردت تصريحا أدلت به "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية لوكالة الأنباء الروسية "تاس" قالت فيه إنه سيتم الإعلان عن جدول الأعمال المحدد للزيارة بشكل منفصل.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" قد عقد محادثات الشهر الماضي مع نظيره الروسي في موسكو ودعاه لزيارة بيونغ يانغ.

وتجذب الزيارة المقررة لوزير الخارجية الروسي الانتباه، حيث إنها تأتي وسط تحركات دبلوماسية مكثفة بواسطة الدول الكبرى من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والتحضير للقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.



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