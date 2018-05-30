مساعٍ يابانية لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية في أغسطس

قال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن طوكيو تسعى إلى إجراء محادثات بين وزير خارجيتها ونظيره الكوري الشمالي، بناء على نتائج محادثات العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ تحضيرا للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ونقل التقرير عن مصادر متعددة في الحكومة اليابانية قولها أمس الثلاثاء إن اليابان ستطلب من بيونغ يانغ عقد محادثات لوزراء الخارجية في حالة خروج القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بنتائج إيجابية بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وقال التقرير إن اليابان تسعى لعقد المحادثات على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، المقرر افتتاحه في الأول من أغسطس القادم في سنغافوره.

وأورد التقرير تصريحا أدلى به مصدر مطلع على شؤون العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، وقال فيه إنه في أعقاب القمة بين الكوريتين الشهر الماضي، اتصلت طوكيو بمسؤول كوري شمالي في دولة ثالثة للتعبير عن نيتها عقد مثل هذه المحادثات.

وكانت اليابان قد عقدت اجتماعا على مستوى وزير الخارجية مع كوريا الشمالية في عام 2015 على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا.



[Photo : YONHAP News]