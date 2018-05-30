استمرار الاجتماعات التحضيرية للقمة الكورية الشمالية الأمريكية في سنغافوره

أكتب :

2018-05-30 16:08:33

تحديث :

2018-05-30 16:49:57

استمرار الاجتماعات التحضيرية للقمة الكورية الشمالية الأمريكية في سنغافوره

تواصلت اليوم الأربعاء الاجتماعات التحضيرية استعدادا للقمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافوره، حيث يتم بحث الشؤون ذات الصلة بالبرتوكول والحراسة.
وصرح نائب كبير مساعدي الرئيس الأمريكي "جو هايغين" الذي يتولى رئاسة الوفد الأمريكي في الاجتماعات أمس بأن هناك الكثير من الموضوعات المطروحة للبحث خلال هذه المباحثات.
وقد التقى الجانبان أمس ضمن تلك المباحثات التي بدأت يوم الأحد الماضي. 
ويقول المراقبون إنه بالنظر إلى أن الجانب الكوري الشمالي يولي أهمية كبيرة لمسألة الحراسة والأمن بالنسبة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، فمن المرجح أن يتم إجراء المزيد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتم خلال تلك الاجتماعات الاتفاق على  مكان وموعد القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

[Photo : KBS News]

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