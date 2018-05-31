كيم يونغ تشول يصل إلى نيويورك

وصل "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إلى مدينة نيويورك الأمريكية اليوم، حيث بدأ في ممارسة جدول أعمال زيارته التي تستهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات ذات الصلة بعقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، حضر كيم مأدبة عشاء أقامها له وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي كان قد نشر تغريدة على موقع تويتر قال فيها إنه يتطلع إلى الالتقاء بـ"كيم" في نيويورك من أجل مناقشة المطروح على القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، كما أكد على أن بلاده تكرس جهودها لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية على نحو كامل وقابل للتفتيش ولا يمكن الرجوع عنه.

وصرحت الرئاسة الأمريكية بأن المباحثات بين "كيم" و"بومبيو" ستعقد بدءا من الغد الجمعة الأول من يونيو، حيث يتوقع أن يجري الجانبان مباحثات حول المحاور الرئيسية للقمة الكورية الشمالية الأمريكية وجدول أعمالها، كما يتوقع أن تكون قضية إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية على نحو كامل وضمان أمن النظام الكوري الشمالي من قبل الولايات المتحدة أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش خلال تلك المباحثات.

[Photo : KBS News]