البيت الأبيض يتوقع انعقاد القمة مع كوريا الشمالية في موعدها

توقع البيت الأبيض الأمريكي أن تعقد القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في موعدها المقرر يوم 12 يونيو، نظرًا للتقدم "الإيجابي" الذي أحرزته المحادثات على مستوى العمل بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية "سارا ساندرز" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن وفدا أمريكيا برئاسة السفير السابق لدى سيول "سونغ كيم" قد عقد محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في بان مون جوم، وأكدت أن تلك المحادثات سوف تستمر.

ووصفت المتحدثة الاجتماعات بين الجانبين بأنها إيجابية.

كما قالت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقد اجتماعا مع ترامب، وسيتجه بعد ذلك إلى نيويورك للاجتماع اليوم الخميس مع المسؤول الكوري الشمالي رفيع المستوى كيم يونغ تشول.

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