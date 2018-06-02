ترامب يقول إنه قد يحتاج للقاء مع كيم جونغ أون أكثر من مرة

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الأمر قد يتطلب أكثر من لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "ترامب" في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى تكساس للمشاركة في فعاليات لجمع التبرعات، إنه لا يزال يأمل في عقد قمة مع "كيم جونغ أون" يوم الثاني عشر من يونيو في سنغافوره كما هو مقرر له.

وقبل ركوبه الطائرة، عبر "ترامب" عن أمله في أن يكون لذلك اللقاء معنى خاص، مشيرا إلى احتمال عقد جولتين أو ثلاثة من محادثات القمة بينه وبين "كيم جونغ أون" لتحقيق ذلك الغرض.

وأضاف "ترامب" أن نزع السلاح النووي سيشمل التخلى عن الصواريخ، معربا عن رغبته في تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي في أسرع وقت ممكن.

[Photo : KBS News]