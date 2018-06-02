بومبيو يؤكد أن مباحثات القمة مع كوريا الشمالية تسير في الاتجاه الصحيح Video

أكتب :

2018-06-01 17:08:30

تحديث :

2018-06-01 18:01:51

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله بشأن احتمال عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره كما هو مقرر لها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب إجراء محادثات مع المبعوث الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" الذي زار نيويورك لإجراء تنسيق نهائي حول مباحثات القمة المرتقبة بين البلدين.
وأكد الوزير بومبيو في تصريحاته على أن هناك تقدما واضحا في عمليات التنسيق بين الجانبين وقال إن مباحثات القمة بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح. 
كما أشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرك جيدا مدى صعوبة نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية، وحث في الوقت نفسه الزعيم الكوري الشمالي على اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن.




[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>