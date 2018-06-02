أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله بشأن احتمال عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره كما هو مقرر لها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب إجراء محادثات مع المبعوث الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" الذي زار نيويورك لإجراء تنسيق نهائي حول مباحثات القمة المرتقبة بين البلدين.

وأكد الوزير بومبيو في تصريحاته على أن هناك تقدما واضحا في عمليات التنسيق بين الجانبين وقال إن مباحثات القمة بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح.

كما أشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرك جيدا مدى صعوبة نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية، وحث في الوقت نفسه الزعيم الكوري الشمالي على اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن.











[Photo : KBS News]