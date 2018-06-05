كيم يونغ تشول يصل إلى بكين في طريق عودته إلى بيونغ يانغ

أكتب :

2018-06-04 13:24:23

تحديث :

2018-06-04 17:00:27

كيم يونغ تشول يصل إلى بكين في طريق عودته إلى بيونغ يانغ

وصل أمس الأحد إلى بكين نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" الذي سلم رسالة  من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفور وصوله إلى مطار بكين، توجه "كيم" إلى السفارة الكورية الشمالية هناك دون الاستجابة لأسئلة الصحفيين.
ومن المتوقع أن يغادر "كيم" والوفد المرافق له بكين بعد ظهر اليوم متوجهين إلى بيونغ يانغ.
ومن جهة أخرى، تستمر زيارة وفد كوري شمالي لسنغافوره لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين حول بروتوكول القمة الأمريكية الكورية الشمالية وحراسة الأمن.

[Photo : YONHAP News]

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