بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة فلاديفوستوك في سبتمبر

أكتب :

2018-06-05 16:06:45

تحديث :

2018-06-05 16:06:45

بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة فلاديفوستوك في سبتمبر

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الانضمام إلى المنتدى العالمي الذي سيُعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية في شهر سبتمبر القادم..
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أمس الاثنين عن أحد النواب الروسيين قوله إن الرسالة نقلت من خلال وزير الخارجية الروسي، الذي اجتمع مع كيم خلال زيارته إلى بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.
وجاء في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن الرئيس الروسي يعرب عن "أطيب أمنياته" بنجاح الجهود الدبلوماسية الأخيرة في حل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان كيم قد قبل الدعوة أم لا.
وجاءت زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات لترتيب القمة المرتقبة، بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد تقرر عقد القمة في سنغافورة في 12 يونيو.

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