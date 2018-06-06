اختيار كابيلا كمكان لعقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية

تم اختيار فندق "كابيلا" في جزيرة سينتوسا في سنغافوره لاستضافة مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي ستعقد يوم 12 من شهر يونيو الحالي. ويرجع السبب في اختياره إلى مزايا الحراسة والأمن التي يتمتع بها الفندق الذي يعد من أفخر الفنادق في الجزيرة.

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس بأن شؤون الحراسة والأمن ظلت تكتسب اهتماما كبيرا من طرف المسؤولين الكوريين الشماليين طوال مناقشاتهم مع نظرائهم الأمريكيين للإعداد للقمة.

ورغم أن فندق "شانغريلا" المشهور باستضافة أول مباحثات قمة بين الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" ورئيس تايوان "ما إينغ جو" في عام 2015 كان يعتبر من أكثر الفنادق المرشحة لاستضافة القمة الكورية الشمالية الأمريكية، إلا أن آراء الجانب الكوري الشمالي فيما يتعلق بمزايا فندق كابيلا انعكست في النهاية على اختيار مكان المباحثات.

ويذكر أنه من بين أهم مزايا الفندق إمكانية عزله من خلال قطع جسر يبلغ طوله 700 متر.

وقد استضاف الفندق بالفعل 4 جولات من اجتماعات العمل بين نائب المساعد الرئاسي للبيت الأبيض "جو هايغين" ونائب مدير مجلس الوزراء الكوري الشمالي "كيم تشانغ سون"، حول خطط المراسم البروتوكولية والحراسة والنقل وغيرها.







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