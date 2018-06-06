الصين تقدم حراسة خاصة للزعيم الكوري الشمالي في طريقه إلى سنغافوره

بدأت السلطات الصينية في إجراء استعدادات لتوفير حراسة خاصة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو في طريقه إلى سنغافوره للمشاركة في القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء القادم.

وقالت مصادر مطلعة في بكين اليوم إن القمة ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء القادم بتوقيت سنغافوره، ومن المتوقع أنه يصل الزعيم الكوري الشمالي إلى هناك مساء يوم الاثنين أو صباح الثلاثاء على متن طائرته الخاصة التي ستمر بالأجواء الصينية قادمة من بيونغ يانغ، وأن السلطات الصينية تدرس إقامة أعلى مراسم بروتوكولية له.

وفي هذا الإطار تخطط بكين لإرسال سرب من الطائرات المقاتلة لحراسة طائرة كيم خلال مرورها بالأجواء الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن الحراسة بسرب من الطائرات المقاتلة تعتبر من أبرز المراسم التي تقدم لكبار ضيوف الدولة.

وتبين أيضا أن السلطات الصينية تستعد لاحتمال هبوط الطائرة الخاصة لكيم في الصين بصورة مؤقتة.

ويشار إلى أن الطائرة الخاصة للزعيم الكوري الشمالي قد تم تعديلها من الطائرة "إيلليوشين -62 إم" التي صنعت في فترة الاتحاد السوفييتي السابق، وتبلغ مسافة طيرانها 10 آلاف كيلومتر، ومن ثم يمكنها قطع المسافة إلى سنغافوره التي تبعد حوالي 4 آلاف و700 كيلومتر عن بيونغ يانغ، لكن تلك الطائرة توقف إنتاجها في عام 1995 ولا تستطيع الطيران لمسافة طويلة بسبب قدمها.

ومن ثم، يحتمل هبوط طائرة كيم لفترة قصيرة في منطقة "بوجو" الصينية من أجل التزود بالوقود والفحص قبل أن تواصل رحلتها إلى سنغافوره حيث تعقد القمة.



[Photo : KBS News]