البيت الأبيض يعلن أن قمة ترامب وكيم ستقام في فندق كابيلا

تقرر عقد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الثلاثاء القادم في فندق "كابيلا" في جزيرة "سينتوسا" في سنغافوره.

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية "سارا ساندرز" عن موقع الاجتماع، كما قدمت الشكر لحكومة سنغافوره على كرم الضيافة.

ويذكر أن منتجع "كابيلا" الفاخر هو نفس المكان الذي يجري فيه مسؤولون أمريكيون حاليا محادثات على مستوى العمل مع نظرائهم من كوريا الشمالية من أجل وضع بروتوكول للقمة.

وبعد اختيار موقع انعقاد القمة، تم تعيين حديقة الملاهي "يونيفرسال ستوديوز سينغابور"، التي تقع بالقرب من فندق "كابيلا"، كـ"منطقة أمينة خاصة".

وقد تم ذكر فندق "فوللرتون" الذي يقع بالقرب من "مارينا باي" كموقع إقامة محتمل للزعيم الكوري الشمالي، بينما تم استبعاد فندق "ريجيس".







[Photo : KBS News]