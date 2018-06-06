ترامب يؤكد أن الاستعدادات للقمة مع كيم جونغ أون تسير على ما يرام

أكتب :

2018-06-06 15:49:01

تحديث :

2018-06-06 15:49:01

ترامب يؤكد أن الاستعدادات للقمة مع كيم جونغ أون تسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن فترة القمة التي سيعقدها الأسبوع القادم مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" سوف تكون "أياما مهمة للغاية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء، حيث قال ترامب للصحفيين إن الاستعدادات للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تمضي قدما بشكل جيد جدا، وأنه يتم حاليا بناء العلاقات الثنائية، كما يتم إجراء الكثير من المفاوضات قبل القمة.
ويقول بعض الخبراء إنه من المحتمل أن تعقد قمة ثلاثية تضم الكوريتين والولايات المتحدة في سنغافوره بهدف إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.




[Photo : YONHAP News]

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