ترامب يتعهد بالحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-06 15:49:46

تحديث :

2018-06-06 15:50:24

ترامب يتعهد بالحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق مع كوريا الشمالية

قال "جيمس ريتش" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إن إدارة ترامب، التي ستعقد قمة مع كوريا الشمالية يوم 12 من هذا الشهر، قد تعهدت بالحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق نووي مع كوريا الشمالية.
ونقل تقرير بثته قناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن عضو مجلس الشيوخ تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد اختتام جلسة استماع خاصة للشؤون الدبلوماسية، قال فيها أيضا إن كلا من الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية قد أخبروه بأنهم يخططون لإعداد مذكرة اتفاق مع كوريا الشمالية لتقديمها إلى مجلس الشيوخ، بناء على الدستور.
وفي حالة حصول الاتفاق على موافقة من مجلس الشيوخ بناء على موافقة ثلثي عدد أعضائه، لن تتمكن أي حكومة أمريكية قادمة من إلغائه. 

[Photo : KBS News]

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