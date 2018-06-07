احتمال عقد جولة ثانية من القمة الكورية الشمالية الأمريكية

قالت "كاليان كون واي" مستشارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية قد تحتاج إلى 4 أو 5 جولات من المباحثات.

وجاءت تلك التصريحات في أعقاب تقارير أفادت بأن ترامب بحث اقتراحا بعقد جولة ثانية من القمة مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" في فصل الخريف القادم في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وقال تقرير لوكالة "بلومبورغ" إن كيم أعرب في رسالة كتبها بنفسه باللغة الكورية عن رغبته في إجراء مباحثات القمة، كما أرسل هدية إلى ترامب مع الرسالة، وقد رد ترامب عليه بإرسال هدية أيضا.

وأضاف التقرير أن الرئاسة الأمريكية تسعى حاليا للاتفاق على جدول زمني مع الزعيم الكوري الشمالي لإخلاء بلاده من الأسلحة النووية، وذلك خلال القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي ستعقد قريبا في سنغافوره.

ومن ناحية أخرى، صرح البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون"، المتشدد تجاه كوريا الشمالية، سوف يحضر القمة إلى جانب وزير الخارجية "مايك بومبيو".





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