السودان يلغي كل العقود العسكرية مع كوريا الشمالية

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس إن الحكومة السودانية أعلنت أن شركاتها الخاصة لإنتاج الأسلحة قد قررت إلغاء كل العقود التي أبرمتها مع كوريا الشمالية. ونقل التقرير عن بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على كوريا الشمالية.

وبذلك، تكون الحكومة السودانية قد اعترفت لأول مرة بأنها كانت تتعامل مع كوريا الشمالية في شراء الأسلحة.

وقال تقرير آخر نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن الحكومة السوادنية قطعت جميع تعاملاتها العسكرية مع كوريا الشمالية في إطار الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت من السودان الشهر الماضي قطع جميع تعاملاته الاقتصادية كوريا الشمالية، إذا كان يرغب في إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

[Photo : YONHAP News]