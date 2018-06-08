قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية دمرت بعض المنشآت الخاصة بتجارب الصواريخ البالستية في منتصف الشهر الماضي.

وجاء هذا التحليل بناء على مقارنة صور كانت قد التقطتها أقمار صناعية في شهر مارس من العام الماضي لمختبر الصواريخ في مدينة "كوسونغ" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" في كوريا الشمالية، حيث كانت توجد منصة للصواريخ وخزان للنفط وغيرها.

لكن الصور التي تم التقاطها يوم 19 من الشهر الماضي، أي بعد مرور حوالي عام، تبين أنه تم تدمير المنشآت فوق الأرض، بما فيها منصة التجربة وخزان النفط.

وقال التقرير إن كوريا الشمالية نفذت عملية تدمير منشآت فوق الأرض في مختبر "إيهاري" للصواريخ في منتصف الشهر الماضي، وهو ما يعني أنها دمرت بعض منشآت الصواريخ بعد مرور 3 أسابيع فقط من إعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن وقف تجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات في شهر أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن مختبر "إيهاري" للصواريخ كان قد شهد إطلاق الصاروخ متوسط المدى "بوك غُك صونغ - 2" العام الماضي، وإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأشار التقرير إلى أن تدمير كوريا الشمالية لتلك المنشآت يستهدف التأكيد على جديتها بشأن وقف تجارب الصواريخ طويلة المدى.

لكنه أكد أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة تعني وقف برنامج التجارب الصاروخية في منطقة إيهاري.

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