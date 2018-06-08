أول أمريكية من أصل كوري تصل إلى الانتخابات الأمريكية العامة

فازت يونغ كيم، التي تسعى إلى أن تصبح أول امرأة كورية أمريكية تُنتخب في الكونغرس، بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية، التي جرت أول من أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة لوس أنجلس تايمز، حصلت كيم التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري على 18 ألفًا و637 صوتًا، أي 25% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للدائرة 39 في ولاية كاليفورنيا.

وبهذه النتيجة ستتقدم كيم إلى الانتخابات العامة في نوفمبر وفقًا للنظام الأساسي في كاليفورنيا، الذي يتقدم بموجبه أصحاب المركزين الأول والثاني من حيث عدد الأصوات إلى الانتخابات العامة، بغض النظر عن الحزب.

وقد حل المرشح الديمقراطي "غيل سيزنيروس" على المركز الثاني، بعد حصوله على 19% من الأصوات.

ونتيجة لذلك، سيتنافس كيم وسيزنيروس للحصول على مقعد النائب المتقاعد إد رويس.

الجدير بالذكر أن الدائرة 39 في كاليفورنيا تضم منطقة فوليرتون، وهي من التجمعات الكورية الأمريكية الكبيرة.

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