اجتماع لوزراء خارجية سيول وواشنطن وطوكيو بعد قمة سنغافوره

من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يومي الثالث عشر والرابع عشر من يونيو الجاري في سيول، أي فور اختتام قمة سنغافوره المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الثاني عشر من يونيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في بيان أصدرته أمس الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" سيزور كوريا الجنوبية يومي الثالث عشر والرابع عشر من يونيو لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الكوريين واليابانيين حول علاقات التحالف بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الجنوبية واليابان، والقضايا التي تهم المصالح المشتركة خاصة قضية كوريا الشمالية.

وفي أثناء إقامته في سيول، من المتوقع أن يقدم الوزير الأمريكي "بومبيو" شرحا لنظيريه الكوري والياباني حول نتائج قمة سنغافوره، كما سيبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ السياسات تجاه كوريا الشمالية.

وأضافت المتحدثة "نويرت" أن الوزير "بومبيو" سيقوم بزيارة لبكين يوم الرابع عشر من يونيو ليبحث مع المسؤولين الصينيين القضايا الإقليمية الدولية الراهنة.

[Photo : KBS News]