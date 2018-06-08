ترامب يشير إلى إمكانية توقيع اتفاق حول إنهاء الحرب الكورية

أشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى إمكانية توقيع اتفاق بشأن إنهاء الحرب الكورية خلال قمة سنغافوره مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في البيت الأبيض أمس الخميس إن توقيع هذا الاتفاق سيكون خطوة أولى، مؤكدا أن هناك أشياء أصعب يجب حلها بعد توقيعه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس "ترامب" عن إمكانية توقيع اتفاق حول إنهاء الحرب الكورية.

كما أكد "ترامب" على أن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شيء يتوقعه، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك.

وأضاف أنه إذا نجحت القمة المرتقبة فسيمكن للولايات المتحدة دعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارتها، كما أكد أن بلاده مستعدة تماما للقمة مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن قمة سنغافوره لن تكون مجرد حدث لالتقاط صور.

وقال ترامب أيضا إنه مستعد للانسحاب من القمة إذا لم تسر على ما يرام، مؤكدا أنه لن يتسامح مع كوريا الشمالية إذا لم تقم بنزع أسلحتها النووية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن وبيونغ يانغ قد أحرزتا تقدما في تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن نزع السلاح النووي.

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