ترامب يفكر في تخفيض أو سحب القوات الأمركيية في كوريا الجنوبية

قال المعلق "جورج روغان" في مقال كتبه لصحفية "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لم يتخل عن فكرة تخفيض أو سحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية رغم معارضة مساعديه.

وأوضح "روغان" أن "ترامب" قد تحدث خلال العامين الماضيين عن العدد الكبير من الجنود الأمريكيين الموجودين في كوريا الجنوبية والذين يصل عددهم إلى 28 ألف جندي، مشيرا إلى أنه سيجد فرصة كبيرة لتنفيذ فكرته بعد محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال "روغان" إن الرئيس "ترامب" ربما لا يوافق شخصيا على الأهمية الاستراتيجية لوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وأضاف نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الرئيس "ترامب" طالب القادة العسكريين الأمريكيين بين الحين والآخر بأن يشرحوا له الضرورة التي تتطلب وجود القوات الأمريكية في الدول الآسيوية، ولم يكن راضيا عن إجاباتهم.

وتوقع أن يكون لدى "ترامب" تبرير لتخفيض حجم القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية إذا فشلت وزارة الدفاع الأمريكية في التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الكورية بشأن تقاسم التكاليف الدفاعية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يتم ترحيل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى أي مكان آخر.

[Photo : KBS News]