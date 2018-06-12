ترامب وكيم جونغ أون يصلان إلى سنغافورة قبل يومين من لقائهما التاريخي

أكتب :

2018-06-11 10:49:00

تحديث :

2018-06-11 13:57:21

ترامب وكيم جونغ أون يصلان إلى سنغافورة قبل يومين من لقائهما التاريخي

 وصل أمس الأحد إلى سنغافوره الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قبل يومين فقط من محادثات القمة التاريخية بينهما، المقرر لها صباح الغد الثلاثاء.
ووصل "كيم" إلى سنغافوره، التي تعتبر أبعد مكان يذهب إليه منذ توليه السلطة، بعد ظهر أمس الأحد على متن طائرة تابعة لشركة "إير تشاينا" الصينية، وكان في استقباله وزير خارجية سنغافوره.
 وفور وصوله، توجه الزعيم "كيم" ومرافقوه إلى فندق "سانت ريجيس" بوسط سنغافوره، وفي وقت لاحق قام بزيارة لرئيس وزراء سنغافوره "لي شين لونغ" في قصر الرئاسة.
وفي أول تصريحات علنية له منذ وصوله، قال "كيم" إن التاريخ سيخلد دور سنغافوره إذا نجحت القمة المرتقبة.
وبعد بضع ساعات من وصول "كيم"، وصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على متن الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان" .
وستعقد القمة بين "ترامب" و"كيم" في الساعة التاسعة من صباح الغد الثلاثاء حسب توقيت سنغافوره في فندق "كابيلا" بجزيرة "سينتوسا".

[Photo : YONHAP News]

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