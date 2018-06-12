واشنطن وبيونغ يانغ تضعان اللمسات النهائية لإنجاج قمة سنغافوره

أكتب :

2018-06-11 13:13:49

تحديث :

2018-06-11 13:51:56

واشنطن وبيونغ يانغ تضعان اللمسات النهائية لإنجاج قمة سنغافوره

يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فندق "ريتز كارلتون" في سنغافوره اليوم الاثنين ضمن المحاولات الرامية لإحراز تقدم قبل عقد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
ويرأس الجانب الأمريكي في مباحثات اليوم سفير الولايات الولايات المتحدة لدى الفلبين "سونغ كيم"، بينما ترأس ما الوفد الكوري الشمالي نائبة وزير الخارجية "تشيه سون هي".
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين في تصريح أدلى به للتلفزيون الكوري "كي بي إس" إن اجتماعات  العمل بين الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي تسير على ما يرام.
وتوقع المسؤول أن يتم إحراز تقدم بشأن الجدول الزمني لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية نظرا لأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وصل بالفعل إلى سنغافوره لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي "ترامب".
 الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية لن تتخذ إجراءات تفصيلية لنزع أسلحتها النووية إلا بعد أن يتم تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بطريقة لا رجعة فيها.
وقال المسؤول إن كوريا الشمالية تركز في اجتماعات العمل على الحصول على ضمانات أمنية لقيادتها، بينما تركز الولايات المتحدة على نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

[Photo : YONHAP News]

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