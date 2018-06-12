بدء القمة التاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون

التقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وجهاً لوجه لأول مرة صباح اليوم في سنغافوره، حيث يعقدان قمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتصافح الجانبان عند لقائهما في فندق كابيلا في منتجع جزيرة سينتوسا المنعزل في سنغافوره، ثم ألقيا كلمات قصيرة أمام الصحفيين أعربا فيها عن عزمهما إنجاح القمة، قبل أن يدخلا معا إلى قاعة المباحثات حيث يعقدان حاليا مباحثات ثنائية تستمر 45 دقيقة، وسينضم بعدها وفدا البلدين لإجراء مباحثات موسعة. وبعد اختتام المباحثات الموسعة سيشارك الجانبان في مأدبة غداء، ثم يصدران بيانا مشتركا حول نتائج القمة في حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.

وكان الوفدان الأمريكي والكوري الشمالي قد ناقشا حتى وقت متأخر من أمس الاثنين سبل تضييق الخلافات حول مسودة اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية والضمانات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة للنظام الحاكم في بيونغ يانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه هو النتيجة الوحيدة التى يمكن أن تقبلها الولايات المتحدة فى المفاوضات حول البرنامج النووى لكوريا الشمالية.



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