الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأمم المتحدة مستعدة إذا طُلِب منها للقيام بدور في التحقق من عملية إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، قال غوتيريس للصحفيين إن الهيئات ذات الصلة في منظمة الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم بأي شكل، بما في ذلك التحقق من الإخلاء النووي، إذا طلبت الأطراف الرئيسية مساعدتها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يساعدوا في التحقق من أن كوريا الشمالية قد ألغت بالفعل برنامجها النووي.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قد أكد في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي على أن وكالته ستكون مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الكورية الشمالية في غضون أسابيع.



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