كيم جونغ أون يذهب في جولة ليلية قبل القمة

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بجولة مسائية مفاجئة في وسط سنغافوره أمس الاثنين، ليلة القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد مغادرته لفندق سانت ريجيس في حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، زار كيم والوفد المرافق له العديد من مناطق الجذب السياحي في المدينة.

ونشرت الصحف المحلية صورة لكيم بمرافقة وزيرة خارجية سنغافوره "فيفيان بالاكريشنان".

وفي طريق عودته إلى الفندق، سار كيم بالقرب من تمثال "ميرليون"، وهو تمثال ضخم لمخلوق أسطوري.

وقد شارك كيم في جولته المسائية شقيقته "كيم يو جونغ" وكبار مساعديه، وعادت المجموعة إلى الفندق في حوالي الساعة 11:20 مساء.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم قام بجولة ليلية، في مقال نادر وموجز حول الجدول الزمني المفصل للزعيم الشمالي خلال رحلته الخارجية.



[Photo : KBS News]