وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتفاقًا في أعقاب قمتهما التاريخية في سنغافوره.

وقد أقيمت مراسم التوقيع بعد اللقاءات الثنائية والجلسات الموسعة والغداء، في فندق كابيلا في منتجع جزيرة سينتوسا اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب إنه وقع اتفاقية مهمة وشاملة، وأن وثيقة اتفاق القمة سوف تحظى بإعجاب الجميع.

وأضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أصبحت الآن مختلفة تمامًا، وأنه طوَّر علاقة خاصة جدًا مع كيم.

ومن جانبه قال الزعيم الكوري الشمالي إن الاتفاقية ستعطي بداية جديدة، وسيشهد العالم تغيرًا كبيرًا.

كما قال ترامب إنه سيدعو كيم لزيارة البيت الأبيض.



[Photo : KBS News]