ترامب يمنح ضمانات أمنية للزعيم الكوري الشمالي مقابل الإخلاء النووي

أكتب :

2018-06-12 16:27:37

تحديث :

2018-06-13 08:08:56

ترامب يمنح ضمانات أمنية للزعيم الكوري الشمالي مقابل الإخلاء النووي

تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، بينما أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المقابل تعهده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.
جاء ذلك في اتفاق مكوّن من أربع نقاط وقعه الجانبان في أعقاب قمتهما التاريخية في سنغافوره، حيث وافقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على إقامة علاقات جديدة "وفقا لرغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار".
كما تعهد الجانبان بتوحيد الجهود لبناء نظام دائم ومستقر للسلام في شبه الجزيرة، وأكدا على التزامهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية واستعادة رفات أسرى الحرب أو المفقودين، بما في ذلك الإعادة الفورية للذين تم العثور عليهم بالفعل.
وأكد الجانبان أيضا على التزامهما بمواصلة المفاوضات بقيادة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومسؤول رفيع المستوى رفيع المستوى من كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ نتائج القمة.


[Photo : YONHAP News]

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