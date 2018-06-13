النص الكامل لاتفاق القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية

• عقد "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و"كيم جونغ أون" رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أول قمة تاريخية بين البلدين في سنغافوره يوم 12 يونيو 2018.

• وقد أجرى الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم جونغ أون" مباحثات شاملة ومعمقة، وتبادلا الرأي بوضوح حول القضايا المتعلقة بإنشاء علاقات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية، وبناء نظام سلام دائم وقوي في شبه الجزيرة الكورية. وتعهد الرئيس "ترامب" بتوفير ضمانات أمنية لجمهورية كوريا الديمقراطية، وأكد الزعيم "كيم جونغ أون" على التزامه الصارم والثابت باستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

• واقتناعا منهما بأن إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سيسهم في السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم، واعترافا منهما بأن بناء الثقة المتبادلة يمكن أن يعزز عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، فإن الرئيس ترامب والزعيم كيم جونغ أون قد قررا ما يلي:

1- تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية بإقامة علاقة جديدة بينهما تلبية لرغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار.

2- ستوحد الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية جهودهما نحو بناء نظام للسلام الدائم والمستقر في شبه الجزيرة الكورية.

3- مع إعادة التأكيد على ما جاء في إعلان "بان مون جوم" المؤرخ في يوم 27 أبريل 2018، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية تتعهد بالالتزام بالعمل على الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

4- تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية باستعادة رفات الجنود الذين قتلوا في الحرب، بما في ذلك الإعادة الفورية للذين تم العثور عليهم بالفعل.

• وبعد الإقرار بأن القمة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي الأولى في التاريخ، وأنها حدث تاريخي ذو أهمية كبيرة في التغلب على عقود من التوتر والأعمال العدائية بين البلدين ولفتح مستقبل جديد، فإن الرئيس ترامب والزعيم كيم جونغ أون يلتزمان بتنفيذ نص هذا البيان المشترك بشكل كامل وسريع.

• وتتعهد الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية بمواصلة المفاوضات، بقيادة وزير خارجية الولايات المتحدة "مايك بومبيو"، ومسؤول في نفس المستوى من جمهورية كوريا الديمقراطية، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ نتائج القمة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

• ويتعهد الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والزعيم كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتعاون لتطوير علاقات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية وتعزيز السلام والازدهار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم.



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