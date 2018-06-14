مشاركة جميع كبار المسؤولين عن الدبلوماسية والأمن في قمة سنغافوره

تبين أن كبار المسؤولين عن الشؤون الدبلوماسية والأمنية في كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد حضروا جميعا المباحثات الموسعة ومأدبة الغداء بين الجانبين في القمة التي عقدت أمس في سنغافوره.

وفي هذا السياق، جلس وزير الخارجية الأمريكي"مايك بومبيو" إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في مباحثات القمة الموسعة، مما يشير إلى احتمال قيامه بدور رئيسي في المفاوضات القادمة مع كوريا الشمالية، بعد أن ساهم بشكل كبير في تحقيق عقد القمة التاريخية.

كما حضر المباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" الذي ظل يمارس ضغوطا على كوريا الشمالية من خلال ذكر نزع الأسلحة النووية بالأسلوب الذي تم مع ليبيا، وهو ما يظهر إرادة الولايات المتحدة على عدم التنازل عن شروط إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية على نحو كامل وقابل للتفتيش ولا يمكن الرجوع منه.

ومن الجانب الكوري الشمالي حضر كبار المسؤولين في مجال الدبلوماسية والأمن تلك المباحثات أيضا، بمن فيهم نائبا رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم "كيم يونغ تشول" و"لي سو يونغ" ووزير الخارجية "ري يونغ هو".

وكان من اللافت للنظر أن "نو كوانغ تشول" وزير الدفاع الكوري الشمالي قد حضر مأدبة الغداء حيث تم التقاط صور خاصة له وهو يتبادل التحية العسكرية مع الرئيس الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن نو كان مشرفا على تطوير الأسلحة النووية، ومن ثم فهو يعتبر رمزا على وجود القوة النووية الكورية الشمالية وقدرتها على نزع الأسلحة النووية في آن واحد.

ويقول الخبراء إن حضوره يدل على أن الزعيم الكوري الشمالي يتولى زيام الأمور في القوات المسلحة ويفوز بدعم كل القطاعات في بلاده، بما في ذلك الجيش.







[Photo : KBS News]