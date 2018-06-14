مسؤول كوري شمالي كبير يصل إلى موسكو

وصل "كيم يونغ نام" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية أمس إلى موسكو، لحضور مراسم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

ووصل "كيم"، الذي يعد الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية حسب الدستور، إلى موسكو في حوالي الساعة العاشرة من مساء أمس على متن طائرة صينية، وكان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية الروسية.

وبعد أخذ استراحة في غرفة الضيافة في المطار لمدة نصف ساعة تقريبا، استقل سيارة تابعة للسفارة الكورية الشمالية في روسيا.

ومن المقرر أن يقيم "كيم" في روسيا حتى يوم 15 من هذا الشهر، حيث يحضر مراسم افتتاح البطولة يوم 14، إلا أنه لم يتم الكشف عن جدول أعماله الأخرى خلال الزيارة.

ورغم من أن كوريا الشمالية لم تتأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم هذه المرة، إلا أنها أرسلت كيم إلى روسيا واضعة في الاعتبار علاقات الصداقة بين البلدين.

وتوقع بعض المراقبين أن يلتقي كيم بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لمطالبته بالدعم في المفاوضات الهادفة إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.





[Photo : YONHAP News]