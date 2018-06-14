بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى 2%

قرر البنك المركزي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 1.75% و2%.

جاء ذلك لأول مرة منذ 3 أشهر، وللمرة الثانية خلال هذا العام.

وبهذا اتسع الفارق بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة الكوري البالغ 1.5%.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه اتخذ هذا القرار على خلفية ازدهار الاقتصاد الأمريكي، وتوقع أن يؤدي الاتفاع في أسعار النفط إلى زيادة نسبة التضخم إلى أكثر من 2%، وهو المستوى الي يستهدفه البنك.

ويذكر أنه كانت هناك توقعات بزيادة سعر الفائدة الأمريكي ثلاث مرات خلال هذا العام، ولكن نظرا لأنه تم رفعه بعد 3 أشهر فقط من المرة الأولى، فقد يتم رفعه 4 مرات خلال هذا العام.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا قرار بقوة على الأسواق المالية العالمية، حيث ينتظر أن تهرب الأموال من أسواق الدول الناشئة وتتجه إلى الولايات المتحدة، مما يسعرض الدول ذات القروض الكبيرة لأزمة.





[Photo : KBS News]