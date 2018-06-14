وزير الخارجية الأمريكي متفائل بنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى كوريا الجنوبية، عن تفاؤله بتحقيق نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية في غضون عامين ونصف العام.

وردا على سؤال من قبل الصحفيين حول الموعد الذي تتوقعه واشنطن لاستكمال نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، قال إنه متفائل بتنفيذ الإجراءات الأساسية لنزع الأسلحة النووية في غضون عامين ونصف العام، أي في حدود نهاية عام 2020، الذي تنتهي فيه الفترة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وسوف يتزامن أيضا مع فترة الحملات الرئاسية الأمريكية.

وأكد "بومبيو" على أن "نزع الأسلحة النووية الكامل" الذي نص عليه البيان الصادر في ختام قمة سنغافوره، يتضمن مفهوم "القابلية للتفتيش"، معربا عن ثقته بأن كوريا الشمالية تتفهم ضرورة تنفيذ عملية تفتيش دقيق.

وكان الوزير الأمريكي قد ظل يؤكد قبل القمة الكورية الشمالية الأمريكية على مطلب واشنطن بأن يتم نزع الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتفتيش ولا يمكن التراجع عنه".

وفيما يتعلق بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، قال بومبيو إن ترامب أوضح في المباحثات أن مواصلة الحوار الجدي تمثل شرطا لوقف تلك التدريبات.

كما اشار إلى أن البيان الصادر في ختام القمة لم يتضمن كل التفاصيل،ـ وهو ما يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق إضافي ضمني بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وحول المفاوضات الإضافية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية قال بومبيو إنه يتطلع إلى إجرائها بسرعة بعد العودة إلى بلاده.

ومن ناحية أخرى، قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية إن هناك احتمالا ببدء إجراء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في غضون الأسبوع القادم.

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