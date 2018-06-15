السفير الأمريكي المرشح لدى سيول يؤكد على ضرورة وقف التدريبات العسكرية

أكد السفير الأمريكي المرشح لدى سيول الأدميرال المتقاعد "هاري هاريس" على ضرورة وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

جاء ذلك في تصريح أمام جلسة استجواب للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عُقد أمس الخميس حيث قال إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تغير بعد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

لكنه أضاف أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستجري مناوراتها العادية حتى في حالة وقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وأكد "هاري هاريس" أن تهديدات كوريا الشمالية النووية لا تزال قائمة، مشيرا بذلك إلى عدم اتفاقه في الرأي مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي قال إن تهديدات كوريا الشمالية النووية قد تم إزالتها.

كما أكد على أهمية علاقة التحالف المتينة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتبين أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليا الطريقة التي سيتم من خلالها الاستمرار في حالة تأهب القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية بعد وقف المناورات العسكرية المشتركة معها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" مجددا اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية سحب قواتها من كوريا الجنوبية.

[Photo : KBS News]