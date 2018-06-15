واشنطن تؤكد استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-15 11:32:40

تحديث :

2018-06-15 13:29:41

واشنطن تؤكد استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن المخاطر ستظل قائمة في شبه الجزيرة الكورية إذا لم يتم نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
وأضاف "بومبيو" خلال لقائه مع نظيره الصيني "وانغ يي" أمس الخميس في بكين أنه لن يتم وقف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلا بعد نزع السلاح النووي بشكل كامل، وأشار إلى أن الحكومة الصينية قد وافقت على الوقت المناسب الذي سيتم فيه حظر العقوبات على كوريا الشمالية.
ومن جانبه، لم يوضح وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" موقف بلاده في هذا الشأن، لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت على ضرورة تخفيف أو حظر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
ومن ناحية أخرى، أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على أهمية السماح لكوريا الشمالية بالمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية التي ستقام فيها، ضمن الجهود الرامية إلى تقديم مساعدات اقتصادية لها.

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