بوتين يشيد بنتائج قمة سنغافوره بين ترامب وكيم جونغ أون

التقى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس الخميس برئيس اللجنة التنفيذية الدائمة في مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" الذي يقوم حاليا بزيارة موسكو لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

وخلال هذا اللقاء، أشاد "بوتين" بالقمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أن القمة الأخيرة قد أدت إلى القضاء على السيناريوهات السلبية المحتملة، ومنها احتمالات حدوث نزاع عسكري واسع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأكد "بوتين" أن هذه القمة تعتبر خطوة أولى نحو التسوية الشاملة لقضايا شبه الجزيرة الكورية، كما أنها أسهمت في خلق ظروف ملائمة لتحقيق تقدم لاحق وتخفيف حدة التوتر العام حول شبه الجزيرة الكورية.

وطلب "بوتين" من المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" نقل دعوة إلى الزعيم "كيم جونغ أون" لزيارة روسيا في إطار منتدى الشرق الاقتصادي الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم في فلاديفوستوك.

وقد قام "كيم يونغ نام" بنقل رسالة شخصية من الزعيم "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الروسي "بوتين".

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